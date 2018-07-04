Си Цзиньпин произвел большое впечатление на Матвиенко

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Китае в составе делегации российских парламентариев, рассказала о впечатлении, которое на нее произвел председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА «Новости».

«Мы все находимся под большим впечатлением от встречи с глубокоуважаемым господином Си Цзиньпином. Я каждый раз поражаюсь его точности оценок, его мудрости, его выдержке», — сказала Матвиенко.

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В ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу она также отметила, что председатель КНР пользуется авторитетом в России не только как большой друг страны, но и как один из самых мощных мировых лидеров.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в разговоре с Путиным пожелал удачи сборной России по футболу.