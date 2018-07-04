Си Цзиньпин произвел большое впечатление на Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Китае в составе делегации российских парламентариев, рассказала о впечатлении, которое на нее произвел председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА «Новости».
«Мы все находимся под большим впечатлением от встречи с глубокоуважаемым господином Си Цзиньпином. Я каждый раз поражаюсь его точности оценок, его мудрости, его выдержке», — сказала Матвиенко.
В ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу она также отметила, что председатель КНР пользуется авторитетом в России не только как большой друг страны, но и как один из самых мощных мировых лидеров.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в разговоре с Путиным пожелал удачи сборной России по футболу.