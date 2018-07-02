Трамп принял в Белом доме премьера Нидерландов

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает CBS.

Отмечается, что американский президент обсудит с Рютте вопросы торговой напряженности и предстоящий саммит НАТО в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до саммита НАТО в Брюсселе.

Европейских дипломатов пугает «неопределенность» поведения Трампа.