Times: в Британии боятся предстоящей встречи Путина и Трампа

В Великобритании опасаются предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, в ходе соглашений, заключенных во время саммита, Трамп может решить ослабить американскую военную группировку в Европе, что ставит страны НАТО под угрозу от «российской агрессии».

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Также представители альянса опасаются, что Трамп заключит с Россией соглашение, подобное недавнему мирному договору с КНДР.

Ранее сообщалось, что президент США обозначил сроки и место проведения встречи с Путиным.