Рябков: в Москве прорабатывают встречу Помпео и Лаврова

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном представила набор тем для проработки к переговорам главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вчера в ходе контактов с Болтоном обсуждались темы, по которым главы внешнеполитических ведомств должны продолжить диалог углубленный, для того чтобы должным образом встреча на высшем уровне была подготовлена», — сказал Рябков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся после саммита НАТО 11-12 июля. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс рассказал, что главы государств обсудят широкий спектр проблем.