Политолог оценил заявление генсека Совета Европы о сроке для выплаты взносов России

<img src="">

Политолог Никита Данюк дал комментарий, после того как генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал срок выплаты российской стороной взносов в бюджет организации. Об этом сообщает Sputnik.

По словам Данюка, российская сторона считает нецелесообразным выплату взносов с учетом настроений, которые царят в ПАСЕ.

Реклама

«В этих условиях, конечно, ни о каких выплатах речи быть не может. Тем более что, по большому счету, никто не имел права лишать нашу делегацию каких-либо полномочий», — сказал Данюк.

Он подчеркнул, что Россия никогда не пойдет на уступки, пока ее не восстановили в законных полномочиях и на страну оказывается давление.

«И в данном случае любые угрозы со стороны Совета Европы ни к чему не приведут. Это контрпродуктивно», — подчеркнул Данюк.

Ранее Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.