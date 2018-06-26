Митрохин подал в суд на «Яблоко»

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин подал в суд на решение бюро партии об отмене решения московской конференции выдвинуть его кандидатуру на выборы мэра Москвы, передает РИА «Новости» заявление зампреда партии Николая Рыбакова.

«Подал в суд на бюро», — сказал Рыбаков.

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Как заявили в пресс-службе партии, федеральное бюро «Яблока» отменило решение конференции о выдвижении Митрохина, так как его кандидатура не была предварительно согласована бюро или его исполкомом для тайного голосования на конференции. В пресс-службе также уточнили, что Митрохин может принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Позднее Митрохин заявил, что намерен бороться за свое право выдвигаться от партии на выборах мэра Москвы вплоть до судебного разбирательства. Он считает, что «решение бюро (партии) неправовое».