Трамп отметил прекращение КНДР агитации против США после саммита

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что после его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в КНДР сняли антиамериканские плакаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ.

По словам Трампа, в настоящее время отношения между США и КНДР являются хорошими. Президент также выразил надежду на то, что «все получится». При этом он подчеркнул, что на это потребуется время и это не просто.

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«Они сняли антиамериканские плакаты по всей Северной Корее, они их сняли», — сказал Трамп.

Он добавил, что северокорейская сторона согласилась на денуклеаризацию, а также на возвращение американских заложников и останков героев США.

Ранее глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео заявил, что не собирается устанавливать временные ограничения по ядерному разоружению Северной Кореи.