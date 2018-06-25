Депутат Рады обвинил власти Украины в обнищании народа

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что правительство страны довело населения до обнищания. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, впервые в истории страны две трети украинцев не планируют уходить в отпуск в текущем году.

Он также подчеркнул, что украинцы не планируют отпуск, потому что правительство довело страну до обнищания.

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Рабинович добавил, что «даже в обхаянном Киевом коммунизме такого не было».

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко спрогнозировал «социальный взрыв» на Украине.

По его словам, властям Украины необходимо заняться развитием экономики и проводить политику, которая отвечает интересам граждан страны.