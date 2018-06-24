В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики высказался против вывода российских миротворцев. Об этом говорится в комментарии ведомства.

Ранее на голосование Генеральной ассамблеи ООН была вынесена резолюция, в которой Россию призывают вывести войска из Приднестровья. Инициатором документа выступило правительство Молдавии.

Реклама

В Приднестровье подчеркнули, что никакие решения по российским миротворцам не могут приниматься без учета мнения Тирасполя.

«Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, МИД Приднестровья уличил молдавскую сторону в «приверженности» реваншистским идеям и попытке разрушить миротворческий формат.