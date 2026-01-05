Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Красноярском крае белый медведь напал на семью

В Красноярском крае спасли семью, на которую напал белый медведь
Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае спасли семью, пострадавшую во время нападения хищника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок. Белый медведь напал на семью из трех человек 1983, 2006 и 2015 года рождения. Когда в полицию поступило сообщение, участковый выехал на место. К нему присоединились местные жители.

Услышав звуки техники, животное скрылось. О том, что по округе бродит медведь, оповестили рыболовецкие точки и транспортные средства. Тем временем специалисты оказали помощь семье.

«Участковым уполномоченным полиции и местными жителями находившаяся на точке семья была вывезена в посёлок для оказания медицинской помощи», – сообщается в публикации.

Одному из пострадавших потребовалось дальнейшее лечение, поэтому решается вопрос о транспортировке в медучреждение Дудинки. Подробности о травмах сотрудники МВД не уточнили.

Ранее в Московском зоопарке впал в спячку спасенный от контрабандистов гималайский медведь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27564145_rnd_4",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+