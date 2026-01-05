В Красноярском крае белый медведь напал на семью

В Красноярском крае спасли семью, на которую напал белый медведь

В Красноярском крае спасли семью, пострадавшую во время нападения хищника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок. Белый медведь напал на семью из трех человек 1983, 2006 и 2015 года рождения. Когда в полицию поступило сообщение, участковый выехал на место. К нему присоединились местные жители.

Услышав звуки техники, животное скрылось. О том, что по округе бродит медведь, оповестили рыболовецкие точки и транспортные средства. Тем временем специалисты оказали помощь семье.

«Участковым уполномоченным полиции и местными жителями находившаяся на точке семья была вывезена в посёлок для оказания медицинской помощи», – сообщается в публикации.

Одному из пострадавших потребовалось дальнейшее лечение, поэтому решается вопрос о транспортировке в медучреждение Дудинки. Подробности о травмах сотрудники МВД не уточнили.

