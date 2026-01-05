«Всегда ею была, есть и будет»: Ягудин назвал спортсменку года в России

Ягудин назвал свою жену Тотьмянину спортсменкой года в России

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин назвал свою жену олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину спортсменкой года в России. Его слова передает Sport24.

«Она остается и всегда будет спортсменкой года. Для оптимиста нет разочарований, для него бокал всегда будет наполовину полон. Именно поэтому разочарований в этом году у меня нет», — заявил Ягудин.

Олимпийские чемпионы воспитывают двоих детей: их старшей дочери Елизавете 14 лет, а младшей Мишель 8 лет. Пара поженилась уже после рождения девочек, они расписались 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда прилетели на гастроли.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Леонова заявила, что у Петросян мало шансов на победу в Олимпиаде.