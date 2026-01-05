Известный продюсер предрек отмену концертов Долиной

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru прокомментировал слухи об отмене концерта Долиной в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

Дворцов назвал «ожидаемым» возможную отмену выступления. Как отметил шоумен, мероприятие уже переносили два раза.

«Просто люди начали сдавать билеты. К тому же уже давно идет буллинг в сторону Долиной. Если она не закроет историю с Лурье, то частично продолжат отменять и другие концерты», — заявил продюсер.

3 января издание kp.ru утверждало, что юбилейный концерт Долиной в Москве якобы отменили из-за плохих продаж билетов на мероприятие.

Отмечалось, что билеты на шоу продавались примерно полгода, однако к концу декабря 2025-го было продано примерно 15% от общего числа мест. На этом фоне организаторы якобы решили назначить новую дату проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Представитель певицы Сергей Пудовкин заявил, что концерт Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится.

Ранее сообщалось, что Пелагея может заменить Долину на концерте в Доме музыки.