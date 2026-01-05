Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Известный продюсер предрек отмену концертов Долиной

Продюсер Дворцов заявил, что концерты Долиной продолжат отменять
Pavel Kashaev/Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru прокомментировал слухи об отмене концерта Долиной в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

Дворцов назвал «ожидаемым» возможную отмену выступления. Как отметил шоумен, мероприятие уже переносили два раза.

«Просто люди начали сдавать билеты. К тому же уже давно идет буллинг в сторону Долиной. Если она не закроет историю с Лурье, то частично продолжат отменять и другие концерты», — заявил продюсер.

3 января издание kp.ru утверждало, что юбилейный концерт Долиной в Москве якобы отменили из-за плохих продаж билетов на мероприятие.

Отмечалось, что билеты на шоу продавались примерно полгода, однако к концу декабря 2025-го было продано примерно 15% от общего числа мест. На этом фоне организаторы якобы решили назначить новую дату проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Представитель певицы Сергей Пудовкин заявил, что концерт Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится.

Ранее сообщалось, что Пелагея может заменить Долину на концерте в Доме музыки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563323_rnd_2",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+