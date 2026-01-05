Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала назначение экс-министра иностранных дел Канады Христи Фриланд внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Она обратила внимание, что Фриланд является внучкой нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка, который во время оккупации Польши фашистской Германией издавал в Кракове, а затем в Вене газету «Краковские вести» (Krakivski Visti). Это издание, как отметила дипломат, было настоящим рупором пропаганды Третьего рейха, курируемый нацистскими спецслужбами.

«Фриланд стояла за чествованием в канадском парламенте нацистского пособника Гуньки, служившего добровольцем в дивизии СС «Галичина». Банковая — прибежище неонацистов, которые с некрофильским экстазом эксгумируют коллаборационистское прошлое своих преступных предков, присягнувших Третьему рейху», — написала Захарова.

5 января Зеленский назначил Фриланд своим внештатным советником по вопросам экономического развития.

В марте 2025 года Фриланд проиграла Марку Карни на выборах лидера правящей в Канаде Либеральной партии, но осталась в правительстве страны после победы на выборах в апреле.

После прихода к власти либералов в конце 2015 года она занимала различные министерские должности. Фриланд была заместителем премьер-министра Канады с 2019 по 2024 год. Ее внезапная отставка с поста министра финансов в декабре 2024 года спровоцировала внутренний бунт, в результате которого бывший канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

Фриланд известна своей жесткой антироссийской позицией. Она выступала за введение санкций против России в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Лавров назвал Зеленского нацистом.