В британском парламенте призвали осудить атаку Трампа на Венесуэлу

Нападение США на Венесуэлу не является «законным действием» и нарушает международное право. Поэтому премьер-министр страны Кир Стармер должен его осудить. Об этом BBC заявила член парламента от Лейбористской партии и председатель комитета по иностранным делам Эмили Торнберри.

«Мы не можем допускать подобных нарушений международного права. Мы не можем мириться с законом джунглей <…> Мы должны ясно дать понять, что Дональд Трамп тоже не должен этого делать Люди просто не могут делать всё, что им вздумается. Мы действительно не можем допустить своего рода международный анархизм», – отметила она.

Также она добавила, что действия Трампа продвигают идею о том, что у крупных держав должны быть свои сферы влияния и что «они должны иметь возможность делать то, что считают правильным».

«Предположительно, президент Путин скажет: «Украина находится в моей сфере влияния — на что вы жалуетесь?». И Си Цзиньпин вполне может сказать то же самое о Тайване. Это создаёт ужасный прецедент и вызывает серьёзную обеспокоенность», — подчеркнула она.

Издание также пишет, что «многие члены парламента Великобритании» осудили действия Трампа. Среди них — депутаты от Лейбористской партии, либерал-демократы, зеленые и представители Шотландской национальной партии. По информации BBC, позже в Палате общин могут прозвучать более резкие высказывания в адрес британского правительства.

В день атаки 3 января Кир Стармер отметил, что Британия не участвовала в атаке США на Венесуэлу и отметил, что хочет обсудить это с президентом США и с союзниками.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватили и увезли в Штаты президента Николаса Мадуро с женой. Там его планируют осудить за управление наркокартелем. Пост Мадуро временно заняла вице-президент Делси Родригес. Однако Трамп заявил, что во время переходного периода США самостоятельно хотят руководить Венесуэлой.

Ранее Медведчук назвал атаку США на Венесуэлу «государственным терроризмом».