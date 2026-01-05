Размер шрифта
Сухогруз из Болгарии застрял у кубанского Железного Рога, экипаж запросил эвакуацию

SHOT: сухогруз из Болгарии сел на мель в акватории Черного моря
Telegram-канал SHOT

Сухогруз из Болгарии с 11 людьми на борту застрял в российской акватории Черного моря, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что речь идет о судне Happy Aras, которое под флагом Вануату (островного государства в южной части Тихого океана) плыло из болгарской Варны в Новороссийск. У краснодарского мыса Железный Рог корабль сел на мель. Команда сухогруза попросила об эвакуации.

В посте отмечается, что накануне на Кубани объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 20-25 м/с.

В начале декабря танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции 28 ноября, оказался в одной морской миле от болгарского побережья, где ему потребовалась спасательная операция.

Морские власти Болгарии сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позднее экипаж из 10 человек запросил эвакуацию. Плохие погодные условия осложнили работу спасательных служб.

Ранее на Волге сгорела и затонула «Мечта» стоимостью почти $1 млн.

