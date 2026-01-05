В Еврокомиссии не захотели оценивать действия США в Венесуэле

Европейская комиссия (ЕК) считает «преждевременными» любые оценки соответствия операции США Венесуэле с юридической точки зрения. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Таким образом дипломат ответила на вопрос, соответствуют ли действия Соединенных Штатов международному праву.

Еврокомиссия призывает, чтобы международному праву соответствовали все последующие действия в Венесуэле, добавила Хиппер.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее посольство России в Каракасе призвало россиян не ездить в Венесуэлу.