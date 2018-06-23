В Госдуме отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал комментарий после того, как Генассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающей российскую сторону вывести военнослужащих из Преднестровья. Об этом сообщает RT.

Затулин предположил, что резолюция была подготовлена при поддержке американской стороны и НАТО.

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«С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию», — заявил Затулин.

Он заметил, что многие страны, принимавшие участие в голосовании, могли не разбираться в ситуации и не знать, что контингент войск России в регионе стал гарантом невозобновления военного конфликта. Затулин также допустил, что голосовавшие могли руководствоваться принципом наличия «чьих-то войск на чужой территории».

Ранее на голосование Генеральной ассамблеи ООН была вынесена резолюция, в которой Россию призывают вывести войска из Приднестровья.