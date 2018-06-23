Вице-премьер Италии увидел вероятность распада Евросоюза

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что в ближайшее время решится дальнейшая судьба Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Spiegel.

«В течение года решится, будет ли существовать единая Европа», — сказал Сальвини.

По его мнению, ситуация прояснится в ходе обсуждения бюджета ЕС, а также перед выборами в Европарламент в 2019 году.

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Говоря об отношениях внутри политического блока, Сальвини указал на серьезные разногласия Берлина и Рима по различным вопросам.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция поддержали план по укреплению границ ЕС от мигрантов.