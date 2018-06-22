Песков ответил на вопрос о встрече Путина и советника Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности встречи Владимира Путина и советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в настоящее время он не может предоставить какую-либо информацию по этому вопросу.

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«…если такая встреча будет проходить, мы сделаем соответствующее сообщение», — заявил Песков.

Ранее представитель совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию для обсуждения встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В ходе визита советник президента США намерен обсудить потенциальную встречу между Трампом и Путиным.