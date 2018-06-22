В Кремле прокомментировали прошение генсека СЕ Ягланда о помиловании Сенцова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о прошении генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков напомнил, что Сенцов осужден «по тяжкой статье». Он также отметил, что этот вопрос поднимался во время телефонных разговоров Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко, а в настоящее время в русле этого обсуждения работают омбудсмены обеих стран.

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«Мне неизвестно о том, что такое прошение было», — ответил Песков на вопрос о прошении Турбьёрна Ягланда.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым и подчеркнул, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу судебное решение.