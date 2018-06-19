В Кремле объяснили отсутствие изменений в ситуации с Сенцовым

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым и подчеркнул, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу судебное решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Владимир Путин не раз высказывал свою позицию по данному вопросу.

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«Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения», — заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле знают об обращении деятелей культуры к президенту по поводу Сенцова. Песков заметил, что для помилования предусмотрена процедура, которую должен инициировать сам осужденный.

Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что украинская сторона пока не обращалась в связи с возможным обменом арестованных на территории Украины граждан России на украинцев.