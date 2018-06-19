Порошенко решил проверить законность лишения Януковича президентства

Президент Украины Петр Порошенко подал обращение в Конституционный суд Украины, в котором он оспаривает лишение Виктора Януковича статуса президента. На это обратил внимание украинский журналист Александр Дубинский.

В своем обращении украинский президент отмечает, что решение лишить Януковича статуса президента было незаконным. По его словам, был нарушен ряд статей конституции. Порошенко заключает, что лишить президента поста можно только по процедуре импичмента.

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По мнению Дубинского, украинский президент подал это обращение, поскольку боится потерять свой пост аналогичным образом — без процедуры импичмента.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко также предположил, что Порошенко «примеряет на себя судьбу Януковича».