Госдеп рекомендовал американцам не посещать Крым

Госдепартамент США опубликовал предупреждение для американцев совершающих путешествия по России, в котором призвал граждан Соединенных Штатов избегать посещения Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Не следует посещать Крым, поскольку на полуострове продолжают существовать злоупотребления в отношении иностранцев», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что власти США не могут предоставить экстренные услуги помощи американцам, путешествующим по Крыму, так как сотрудникам правительства Соединенных Штатов запрещено посещать полуостров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял Крым».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.