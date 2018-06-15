Посольство России призвало США уничтожить запасы химоружия

Посольство России в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе «Новичок» и уничтожить свои запасы химического оружия, передает РИА «Новости».

В посольстве также напомнили Госдепартаменту об инсценировках химических атак в Сирии.

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«Даже пресс-секретарь госдепартамента не сможет отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию. Позвольте напомнить вам о громком разоблачении инсценированной «атаки» в Думе. Обнародуйте данные о «Новичке»! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны рассказали, что коалиция США готовится к новому авиаудару в Сирии. Основанием для него послужит постановочный ролик о применении химических веществ.

В Госдепе заявили, что информация о готовящейся провокации в Сирии с участием американских военных не соответствует действительности.