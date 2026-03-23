Вучич осудил нападения на ОАЭ

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном осудил иранские атаки на страну. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сербский президент прилет с визитом в Эмираты накануне. Его визит не был публично анонсирован.

«Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжелых и тревожных обстоятельствах. В моменты, когда Ближний Восток столкнулся с серьезными вызовами, а последствия конфликтов и нестабильности далеко превзошли границы региона, важно показать поддержу друзьям и ответственность в поисках мира и стабильности», — написал Вучич.

С конца февраля Сербия на фоне эскалации на Ближнем Востоке эвакуировала из ОАЭ более 300 своих граждан.

До этого Вучич в интервью заявил, что Третья мировая война уже началась. При этом сербский лидер считает, что эскалацию можно предотвратить. По его словам, в сложившейся ситуации не будет легко, так как интересы крупных держав «слишком разнообразны», а конфликты на Украине и Ближнем Востоке «почти неизбежно приведут к новым» противостояниям.

Ранее Иран пригрозил оставить Ближний Восток без света.