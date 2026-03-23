Россия сократила закупки пива из Евросоюза до минимального уровня

Россия сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с февраля 2004 года
Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза (ЕС) до минимального уровня с 2004 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В начале года импорт пива из ЕС в Россию сократился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив €763,6 тысячи против €5 млн в январе 2025 года.

Согласно расчетам, объем закупок достиг минимального значения с февраля 2004 года, когда этот показатель составлял €741,6 тысячи. Наиболее значительное снижение поставок зафиксировано по отдельным странам: из Литвы — в 107 раз (до €9,9 тысячи), из Нидерландов — в 102 раза (до €637), из Чехии — в 12 раз (до €57,3 тысячи), а также из Германии — в 7 раз (до €214,3 тысячи).

В декабре стало известно, что Китай по итогам девяти месяцев 2025 года приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, потеснив Германию. По данным платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств, КНР в полтора раза увеличила отгрузки пенного напитка, до $33,4 млн, что на фоне сокращающихся поставок из Европы и позволило стране возглавить рейтинг крупнейших экспортеров пива в Россию.

