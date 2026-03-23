В Ленобласти дрон упал в поле и повредил линию электропередачи

Дрозденко: беспилотник повредил ЛЭП под Выборгом, загорелась трава
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из беспилотников при падении повредил опору линии электропередачи в районе поселка Ермилово Выборгского района. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, на месте падения на поле загорелась сухая трава, сейчас ее тушат.

Также Дрозденко отметил, что менее чем за сутки в Ленинградской области было уничтожено свыше 60 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку на Ленинградскую область, добавил губернатор.

Этой же ночью емкость с топливом загорелась в порту Приморска в результате атаки беспилотника.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В пресс-службе сказали, что воздушная гавань работает в условиях ограничений воздушного пространства около восьми часов.

Ранее в Пулково застряли участники Кубка Первого канала по фигурному катанию.

 
