Россиян предупредили о росте судебных споров из-за автосписаний за подписки

Число обращений в суды из-за автоматических списаний за онлайн-подписки может вырасти после вступления в силу новых правил. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.

С 1 марта 2026 года в России запрещено списывать деньги за подписки с банковских карт, которые пользователь удалил из аккаунта или от использования которых для таких платежей отказался. Такие изменения внесены в статью 16.1 закона о защите прав потребителей федеральным законом № 376-ФЗ от 15 октября 2025 года.

По словам юриста, новая норма закрывает прежний правовой пробел, который позволял сервисам продолжать списания даже после удаления карты из личного кабинета. Теперь закон прямо запрещает использовать ранее сохраненные реквизиты, если потребитель отказался от их применения для дальнейших расчетов, уточнил эксперт. Кроме того, сервисы должны предупреждать о предстоящем платеже не позднее чем за сутки и давать пользователю прямую ссылку на отмену подписки, добавил юрист

Палюлин считает, что первая волна споров начнется именно в марте. Поводом станут жалобы пользователей в Роспотребнадзор, прокуратуру и последующие иски о возврате денег, если списание произошло уже после удаления карты или отзыва согласия, уверен юрист. Отдельно могут появиться дела, в которых потребители будут доказывать сам факт отказа от использования карты, а сервисы — утверждать, что такого отказа не было зафиксировано в системе, предупредил Палюлин.

По словам юриста, для бизнеса последствия стали заметно жестче еще с 9 января 2026 года. Тогда вступили в силу поправки, резко увеличившие штрафы по статье 14.8 КоАП за навязывание дополнительных товаров и услуг. Для должностных лиц штраф теперь составляет от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. До этого для компаний санкции были в разы ниже — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Юрист уточнил, что наказывать будут не за каждое отдельное списание, а прежде всего за сам механизм, который позволяет продолжать списывать деньги после удаления карты или отзыва согласия. Если же сам интерфейс сервиса изначально устроен так, что отменить подписку или убрать реквизиты сложно, это может рассматриваться как отдельное нарушение прав потребителя, предупредил Палюлин.

При этом новые меры решают не все проблемы рынка подписок, считает эксперт. По его словам, закон защищает пользователя уже после того, как он удалил карту или отозвал согласие, но не убирает полностью риск навязывания подписки через запутанный интерфейс, мелкий шрифт или заранее отмеченные галочки. Кроме того, не до конца снят вопрос со случаями, когда карта перевыпущена или срок ее действия истек, но списания продолжаются через механизмы рекуррентных платежей, уточнил юрист.

Эксперт не исключил и попыток обхода новых правил. По его словам, сервисы могут менять договорную конструкцию, усложнять интерфейс отказа или использовать посредников для приема платежей.

«Формально прямой запрет остается однозначным: списывать деньги с удаленной карты нельзя. Но на практике пресечение таких схем, вероятно, потребует новых жалоб и судебных разбирательств», — заключил Палюлин.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если у них списали деньги с ранее отвязанных карт.