Daily Mail: лидер британской оппозиции Корбин высказался за возвращение России в G7

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин высказался в поддержку взаимодействия с Россией и заявил, что не исключает ее воссоединения с G7, пишет газета Daily Mail со ссылкой на представителя британского политика.

Ранее с подобным заявлением выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который поддержал мнение президента США Дональда Трампа в том, что Россия должна вернуться в формат «большой семерки».

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Представитель Корбина также сообщил, что наибольшая угроза для G7 исходит не от России, а от президента США Дональда Трампа и введенных им тарифов на алюминий и сталь.

В материале отмечается, что Трамп «шокировал мир», заявив о предложении вернуть Москву к международному формату.

Во время саммита G7 премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила создать механизм быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств», в частности, и России.