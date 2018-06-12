США намерены усилить охрану границы с Канадой
Министерство внутренней безопасности США опубликовало обновленную стратегию охраны северной границы страны.
В сообщении министерства отмечается, что стратегия содержит план по усилению защиты границы с Канадой от террористических и криминальных угроз, облегчению потока «законной трансграничной торговли и поездок», укреплению защиты критически важной инфраструктуры.
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В реализации стратегии американские власти намерены сотрудничать с канадскими.
Стратегия опубликована на фоне роста противоречий между Вашингтоном и Оттавой, связанных с введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадскую сталь и алюминий.
Ранее президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на канадского премьера Джастина Трюдо.