У советника Трампа случился сердечный приступ после G7

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу попал в больницу из-за сердечного приступа. Об этом политик написал на своей странице в твиттере перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, советник находится в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

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«Ларри Кадлоу, который столь усердно работал по вопросам торговли и экономики, только что перенес сердечный приступ», — написал Трамп.

Ранее Кудлоу назвал слова канадского премьера Джастина Трюдо о введенных США пошлинах на импорт алюминия и стали «ножом в спину».

По словам Кудлоу, у Канады есть «огромные пошлины» на определенные молочные и другие продукты, которые составляют 290% или 295%.