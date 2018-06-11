Мэй назвала условие возвращения России в G8

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для возвращения России к формату G8 стране необходимо измениться. Об этом сообщает Reuters.

Мэй отметила, что была «очень хорошая причина» преобразовать G8 в G7. По ее словам, исключение России из G8 стало результатом «нелегальной аннексии» Крыма.

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«Любые разговоры о том, может ли Россия вернуться за стол переговоров, не могут начаться до тех пор, пока Россия не изменит свою позицию», — сказала Мэй во время выступления в британском парламенте в понедельник, 11 июня.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Россия сможет вернуться в G8 только в том случае, если будет будет достигнут «существенный прогресс» при решении проблем с Украиной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.