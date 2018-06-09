Лидеры G7 договорились о противодействии «враждебной» России

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) пришли к соглашению о создании механизма быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств», передает РИА «Новости».

Предложение было внесено премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Выступая на саммите G7 в Квебеке, премьер-министр подчеркнула, что недавние события, в том числе бездумное использование компьютерного вируса NotPetya и покушение на убийство Скрипалей в Солбсери, продемонстрировали важность единого международного механизма, позволяющего послать четкий сигнал о том, что подобные действия враждебных государств терпетьcя не будут», — говорится в сообщении офиса премьера..

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В частности, новый механизм предусматривает более широкий обмен развединформацией между странами «семерки».

«Премьер-министр сказала, что соглашение посылает четкий сигнал, что вмешательство России и других иностранных государств терпеться не будет», — указывается в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подписания коммюнике по итогам саммита «Большой семерки».