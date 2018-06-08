Трамп заявил, что может «помиловать» самого себя

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть право помиловать самого себя, но он не собирается его использовать. Об этом сообщает Fox News.

«Возможность помилования действительно очень хорошая вещь для президента. Думаю, что вы видели, как я пользуюсь этим инструментом. Да, у меня есть абсолютное право на помилование, но мне никогда не придется делать этого, потому что я не сделал ничего плохого», — заявил Трамп.

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Он также подчеркнул, что не ставит себя не выше закона.

Ранее адвокаты Трампа заявили, что он неподсуден по обвинениям в препятствовании расследованию дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.