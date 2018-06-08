Юнкер заявил о намерении обсудить возобновление отношений с Россией на саммите G7

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о намерении стран G7 («большой семерки») поддерживать отношения с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Юнкер обратил внимание на то, что Россия «нарушала международное право, аннексировав Крым». Он отметил, что в Еврокомиссии намерены возобновить отношения с российской стороной.

Реклама

«Я рассчитываю, что мы это обсудим», — сказал Юнкер.

Ранее Юнкер призвал покончить с «демонизацией России» спустя два месяца после высылки российских дипломатов странами ЕС. По его словам, пришло время возобновить отношения с Россией, принимая во внимание ее «размер и важность».