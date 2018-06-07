Путин рассказал, что делать, когда не знаешь, что делать
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос, что делать, когда не знаешь, что делать.
Вопрос задал ведущий в ходе блиц-опроса.
«У автомобилистов есть такое правило: не уверен — не обгоняй. Это правило очень важно и для людей моей профессии. Поэтому, когда я не знаю, что делать, я ищу выход до тех пор, пока не сформулирую устойчивое мнение», — ответил Путин.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 2 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.