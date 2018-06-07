Франция выдвинула США условие подписания совместного заявления по итогам G7

Французская сторона последовала примеру ФРГ и предупредила США, что может отказаться подписывать совместное заявление по итогам G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в канцелярии президента Франции.

Отмечается, что предупреждение связано с позицией президента страны Эммануэля Макрона, который считает, что для подписания документа необходимо достичь прогресса по ряду вопросов, вреди которых пошлины США на сталь и алюминий из ЕС, иранская ядерная сделка и Парижское соглашение по климату.

Ранее председатель Совета ЕС Дональд Туск рассказал, что действия американского президента Дональда Трампа могут быть «случайными изменениями» или первыми сигналами «распада западного политического сообщества».