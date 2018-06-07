Дипломатов США отправили на родину после предполагаемой акустической атаки в Китае

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что американских дипломатов, которые могли подвергнуться акустической атаке в КНР, отправили в США для тщательного медицинского освидетельствования, передает РИА «Новости».

«Безопасность персонала США и их семей является нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении Науэрт.

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Также отмечается, что если Государственный департамент получит медицинское подтверждение, что на сотрудников американской дипмиссии было оказано воздействие, схожее с тем, которое дипмиссия США испытала на Кубе, то власти Соединенных Штатов разместят медицинскую команду в Гуанчжоу.

Ранее газета The New York Times писала, что два сотрудника консульства США в КНР эвакуированы из-за акустической атаки.