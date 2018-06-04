Путин объяснил свои фотографии «в полуголом виде»
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в фотографиях, на которых он изображен с голым торсом. Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Журналист телеканала отметил, что фотографии «в полуголом виде» для главы государства — это «довольно необычно». В связи с этим он спросил, почему Кремль сам публикует такие снимки президента.
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«Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — ответил Путин.
Ранее Путин рассказал о фотографиях, на которых он изображен скачущим на медведе. При этом он подчеркнул, что на медведе никогда не скакал.