МИД: Киев показывает постановочное убийство вместо расследования реальных

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Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий в связи с сообщением об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, в котором выразили радость в связи с тем, что «российский гражданин жив», указав, тем не менее, на пропагандистский эффект от операции украинских спецслужб.

«Сразу же после запуска слуха об убийстве А.А.Бабченко были сделаны соответствующие заявления украинского премьер-министра и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию. Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны», — заявили в министерстве.

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Дипломаты также выразили уверенность в том, что «вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике – не более чем разменные монеты».

«Украинские власти, видимо, не могут найти другого способа показать свою эффективность, как продемонстрировать постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления: убийства О.А.Бузины, П.Г.Шеремета и других журналистов, а также заживо сожженных жителей Одессы», — добавили в министерстве.

Представители ведомства также призвали зарубежных партнеров и профильные международные институты сделать выводы из произошедшего.