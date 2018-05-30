Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уверен в причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, якобы Бабченко был «настоящим другом Украины» и Россия «ему этого не простила».

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, а преступления не расследуются.

29 мая в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.