Путин назначил врио губернатора Тюменской области

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, Путин провел встречу с Моором, где сообщил ему о его назначении. В тексте документа уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания.

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«Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ru» писала, что место губернатора Тюменской области , скорее всего достанется мэру Тюмени Александр Моору, так как предыдущий губернатор региона Владимир Якушев перешел в правительство на должность министра строительства.