Матвиенко назвала образ «враждебной» России внутренним проектом Запада

Образ «враждебной» России не отражает объективную реальность, а является внутренним проектом Запада для решения собственных проблем. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на «Примаковских чтениях», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что НАТО не является универсальным институтом в сфере безопасности.

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«Это блоковый реликт двухполярной эпохи, который по определению не может не искать себе оппонента», — сказала спикер.

По словам Матвиенко, найти оппонента удалось в «российской угрозе».

«Подчеркну: так называемая «враждебная» и «ревизионистская» Россия — это не объективная реальность, а сугубо внутренний проект самого Запада, при помощи которого он решает свои собственные проблемы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в США заинтересовались военно-политическими намерениями России в отношении НАТО.