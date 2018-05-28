Путин изменил состав Совбеза

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи, 26 мая 2018 года Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности страны, говорится в указе, размещенном на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, в состав Совета безопасности введен глава МЧС Евгений Зиничев.

Из Совбеза исключены экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев.

Реклама

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом выход США из ядерного соглашения с Ираном.

Также ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал об угрозе нацбезопасности России из-за США.