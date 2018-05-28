Путин назначил врио главы Якутии

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку отставку Егора Борисова с поста главы Якутии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент назначил врио руководителя республики мэра Якутска Айсена Николаева и провел с ним встречу.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Якутии Егор Борисов принял решение уйти с поста главы региона. По его словам, на любом уровне должна происходить ротация кадров. В связи с новым шестилетним сроком российского президента Владимира Путина сформулированы новые стратегические задачи, связанные с развитием страны, и Якутии нужен новый руководитель.