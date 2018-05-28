Воробьев примет участие в выборах губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует участвовать в выборах главы региона, сообщает телеканал «360».

Об этом он заявил на совещании с заместителями председателя подмосковного правительства.

«Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», — заявил Воробьев.

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По его словам, задача на этих праймериз заявить о готовности идти на выборы, а также о том, какая программа будет реализована. Воробьев также назувал стратегическую задачу — «сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым».

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования.

«Понятно, что пятилетнего срока не достаточно, для того чтобы реализовать те амбициозные планы, тем более, что сейчас реализуется программа по утилизации мусора, — прокомментировал заявление Воробьева президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. - Новые инвесторы приходят в регион, тот же самый Mercedes как раз привел в регион Воробьев. В общем, логично, что Андрею Юрьевичу нужен еще один срок для того реализовать свои планы. Это было вполне ожидаемое заявление».

Ранее губернатор Подмосковья заявил о необходимости инвестиций во все сферы экономики.