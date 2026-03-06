«Сложный вопрос»: Овечкин о своем будущем

Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в «Вашингтоне»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что пока не определился со своим будущим. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир на странице в социальной сети X.

«Я не знаю. Пока что я здесь, так что посмотрим. Увидим, что произойдет дальше. Это сложный вопрос», — сказал он.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2026 года. Сообщалось, что он может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

4 марта «Вашингтон» со счетом 2:3 проиграл «Юте Мамонт», Овечкин отличиться не сумел.

Ранее Овечкин вышел на 16-е место по числу матчей в НХЛ.