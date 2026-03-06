Приказ министра обороны России о наборе добровольцев оказался фейком

Среди россиян начало распространяться фото якобы приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова «О формировании групп добровольцев для участия в международных гуманитарных программах». Об этом сообщает Lenta.ru.

На фото подделанного документа можно прочитать сообщение о том, что главам российских регионов якобы поручено собрать группы добровольцев для участия в «международной помощи и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры». В частности, в одном из пунктов говорится о том, что особое внимание необходимо уделить привлечению граждан, владеющих фарси и арабским языком.

Как отмечается, об этом приказе нет информации на официальных ресурсах Минобороны. Кроме того, этого документа нет на портале правовых актов.

До этого сообщалось о приказе Белоусова, согласно которому Минобороны России изменит правила обследований граждан, призванных на военные сборы. В документе указано, что министерство предлагает скорректировать особенности проведения диспансерного наблюдения. Эти нововведения связаны с переподчинением Военно-морского флота (ВМФ).

Ранее в России предложили уравнять добровольцев с военными в выплатах за ранения.