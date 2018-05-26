Собянин решил вновь баллотироваться на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться на выборах главы города, которые пройдут в сентябре 2018 года. Об этом он заявил в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького, передает РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» — заявил Собянин.

Реклама

Он выразил надежду, что москвичи поддержат его кандидатуру.

Собянин занимает пост мэра столицы с 21 октября 2010 года, он был и.о. главы города с 5 июня по 12 сентября 2013 года.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин попросил правительство России подождать с готовящимся «прыжком тигра».