В Кремле рассказали о реакции Путина на отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отмену встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Песков рассказал об отношении Владимира Путина к отмене саммита.

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«Президент в целом обеспокоен и сожалеет в связи с этой отменой», — заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили об опасениях Трампа в связи с тем, что глава КНДР Ким Чен Ын отменит личную встречу раньше него и поэтому решил опередить северокорейского лидера. Решение об отмене саммита, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре, стало неожиданностью для администрации Белого дома.